“Questa è la fabbrica della speranza, il “Brotzu” è un’eccellenza della sanità sarda, sulla quale continuare a investire affinché sia sempre più un punto di riferimento per l’intera isola”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, durante il suo intervento al “Prostate Cancer Update” all’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari.

“In questi giorni – prosegue Cappellacci- in Commissione stiamo esaminando la legge sul diritto all’oblio per i guariti dal tumore affinché sia eliminata ogni discriminazione quando si trovano a stipulare un contratto bancario, un’assicurazione o ad avviare un procedimento di adozione. L’ho ribattezzata ‘la legge della speranza’: un sentimento che viene coltivato grazie ai medici e agli operatori che tutti i giorni sono impegnati in prima linea per il diritto alla salute. Quando, come in questo caso, grazie alla professionalità, alla passione e all’atteggiamento umano degli operatori sanitari si parla del 91% si sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi e quando si pensa al miglioramento della qualità della vita delle persone, si compie un gesto eroico, che merita il massimo sostegno”.

