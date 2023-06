Anche Lorella Cuccarini sceglie la Sardegna per trascorrere le sue vacanze estive.

La nota showgirl ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Instagram che la ritraggono in costume da bagno in posa di fronte alla meravigliosa Oasi di Bidderosa, il Parco naturale nel Golfo di Orosei.

“Un pezzetto di paradiso”, scrive Cuccarini a corredo dello scatto.

Tra i commenti c’è anche quello della cantante Arisa: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare e sorridere così, come sorridi tu. Vieni Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”.

Un attestato di profonda stima che Cuccarini commenta così: “La felicità sta nelle piccolessime cose ed è un peccato che molte persone non sanno riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.

