L’obiettivo è quello di valorizzare i territori italiani in chiave sostenibile con percorsi e iniziative che ricordino e raccontino storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale) e i suoi mutamenti nei secoli; dove per colori si vuole intendere i diversi argomenti o i percorsi degli itinerari legati alla sostenibilità che ogni città aderente proporrà; sarà pertanto possibile realizzare dei percorsi che coniughino il trekking urbano, e quindi la scoperta del paesaggio cittadino, con tali tipologie di siti presenti nella nostra Città.

Gli operatori turistici operanti nel territorio comunale e interessati a partecipare alla XX edizione della “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” dovranno presentare il proprio itinerario entro e non oltre lunedì 3 luglio 2023.

Le proposte dovranno essere inviate, complete della documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico, via PEC all’indirizzo: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it

Alla Giornata, intitolata “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” in programma su iniziativa del Comune di Siena il prossimo 31 ottobre 2023, ha aderito anche il Comune di Cagliari.

