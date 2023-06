È scontro in maggioranza sulla Sanità. Mentre domani in Consiglio regionale si discuteranno le mozioni dell’opposizione che chiedono lo stop allo studio di fattibilità dei nuovi ospedali, il centrodestra non ha ancora raggiunto un accordo. Anche perché sia Fratelli d’Italia che Forza Italia hanno già espresso la loro contrarietà al piano della Giunta Solinas sulla realizzazione di quattro nuovi presidi distribuiti tra Cagliari, Sassari, Alghero e Sulcis Iglesiente.

Il disaccordo è soprattutto sul nuovo “Ospedale di città” che la Giunta vorrebbe realizzare a Sant’Elia. Un’operazione che da un lato porterebbe alla dismissione del Brotzu e dell’Oncologico e dall’altro allo spostamento del nuovo stadio da Sant’Elia a Su Stangioni, tra le strade statali 554 e 131 Dir, nei terreni che circondano la Motorizzazione civile.

Un’ipotesi, questa, che sicuramente, non porterebbe molta popolarità a Solinas.

Intanto oggi, forse per questi dissidi, salterà il vertice di maggioranza a Villa Devoto. Forza Italia e Fratelli d’Italia, alleati di Solinas, non hanno dato la disponibilità a partecipare: tavolo slittato a venerdì alle 10.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it