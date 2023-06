Un centauro cinquantaseienne di Tempio è morto oggi in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 392 in direzione Oschiri, a due chilometri dall’uscita del centro gallurese.

Roberto Spano, questo è il nome della vittima, era un vigile del fuoco padre di quattro figli.

Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto, probabilmente per via della sabbia depositata sulla carreggiata per via delle piogge delle ultime settimane, finendo contro il guardrail.

