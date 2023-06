“La maggioranza non ha più i numeri per governare, la legislatura è finita”. Dopo il rinvio del Consiglio regionale in cui si sarebbero dovute discutere le due mozioni sulla sanità che chiedono la revoca della delibera sui nuovi ospedali della Giunta Solinas l’opposizione va all’attacco.

Pd, M5s, Progressisti e Avs in un incontro con la stampa hanno annunciato che non parteciperanno ad alcuna seduta dell’Aula futura se all’ordine del giorno non saranno inserite le due mozioni sulla sanità.

Le critiche verso una maggioranza dilaniata non hanno risparmiato il presidente del Consiglio Michele Pais, accusato di non tutelare l’istituzione e le minoranze. “La sconvocazione dell’organo legislativo è prevista in casi di forza maggiore – ha detto ad esempio Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti – è tra le prerogative del presidente, ma accade quando ci sono le calamità naturali, qui la calamità naturale è questa giunta”.

