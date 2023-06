Buio e cadute rovinose negli scivoli a mare, sempre pieni di alghe. Il caso Marina Piccola approda in Consiglio comunale con una interrogazione del capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello.

Con il passare degli anni gli scivoli di cemento che venivano originariamente utilizzati per calare in mare i natanti sono diventate delle vere e proprie trappole. Le cadute rovinose sono all’ordine del giorno. Non bastano gli avvertimenti dei bagnanti più esperti a scongiurare rovinose cadute sul cemento. A farne le spese sono quasi sempre persone anziane che non hanno la stessa prontezza di riflessi dei più giovani.

Teste spaccate, traumi alla colonna e femori rotti si potrebbero evitare utilizzando dei semplici cartelli, evidenzia l’esponente del Pd che lavora anche in ospedale. Inoltre il tratto di strada dai parcheggi sterrati al porticciolo è al buio.

