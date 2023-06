Un giovane turista lombardo di 23 anni è stato salvato oggi sulla spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda. A soccorrere il ragazzo sono stati due assistenti ai bagnanti della concessione Blue Beach, Angela Amadori e Salvatore Pudda, che avendo visto il giovane in difficoltà si sono precipitati in mare per portarlo a riva e soccorrerlo.

Provvidenziali sono state la manovre salvavita dei due bagnini, intervenuti prima dei sanitari del 118 che hanno provveduto a portare il giovane turista in ospedale a Olbia.

Angela Amadori, di Arzachena, è moglie del titolare della concessione e nonna di una bambina di tre anni.

