“Balotelli è pronto a un sacrificio economico pur di tornare in Italia. Il suo sogno si chiama Cagliari: cioè il club neo promosso in Serie A e allenato da Claudio Ranieri”.

L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi, secondo cui Mario Balotelli dopo la disastrosa avventura al Sion, in Svizzera, vorrebbe ricominciare a giocare nel campionato italiano e vorrebbe farlo a Cagliari.

L’attaccante ex Inter e Milan, che il 12 agosto compirà 33 anni, lo avrebbe rivelato agli amici durante il recente matrimonio del fratello Enock.

A settembre dell’anno scorso l’attaccante aveva smentito l’ipotesi di un suo possibile arrivo a Cagliari, parlando sui social di “notizie folli e false”.

Anche in questa occasione si tratta di una notizia folle: non c’è alcuna trattativa in corso né alcun interesse da parte della società rossoblù di ingaggiare l’ex punta della nazionale.

