“Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d’altri paraggi”, cantava Fabrizio De Andrè, riferendosi ai carruggi della nativa Genova.

De Andrè come è noto lasciò la Liguria a metà degli anni Settanta per approdare nella amatissima Sardegna, dove insieme a Dori Ghezzi comprò la celebre tenuta gallurese dell’Agnata, a pochi chilometri da Tempio.

Un legame, quello con la Sardegna, che suo figlio Cristiano ha continuato a coltivare, frequentando abitualmente la Gallura.

Oggi il musicista, autore di un bellissimo e coinvolgente docufilm sulla vita e sul suo rapporto con un padre così impegnativo, si trova a Cagliari dove ha fatto colazione in un locale del centro storico cagliaritano. In un caldo mercoledì di fine giugno in cui, per dirla alla Faber, “il sole del buon Dio dà i suoi raggi”. Eccome.

