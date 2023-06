A una infermiera sarda è stata negata l’assunzione da parte della Asl di Cagliari perché incinta di tre mesi. Il caso è stato portato in Parlamento dal deputato Silvio Lai (Partito Democratico).

”Non si tratta solo di un fatto grave e discriminatorio, ma l’azienda sanitaria forse ignora di aver compiuto un atto in aperta violazione del Codice delle pari opportunità a fronte di una consolidata giurisprudenza. Nel primo secolo degli anni Duemila succede ancora questo” ha attaccato Lai.

La giovane infermiera, in graduatoria come idonea in un concorso da collaboratrice professionale infermiere, aveva accettato la proposta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Il dietrofront sarebbe arrivato per decisione del direttore generale dell’azienda sanitaria.

“Chissà se la Giunta regionale si è accorta di queste violazioni e se intende intervenire rimuovendo la direzione generale dell’azienda piuttosto che convocare impropriamente riunioni propagandistiche negli ospedali” ha concluso l’esponente del Pd.

