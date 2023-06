Un 26enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dalla Polizia di Stato di Cagliari. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, già arrestato in passato per spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’uomo e la sua abitazione, trovando e sequestrando 35 grammi di Cocaina, suddivisa in 91 dosi, nascoste in parte nella cassetta delle poste e parte nella camera da letto e 670,00 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il 26enne è stato arrestato per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

