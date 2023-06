Costa Rei, dal 2 luglio parte il servizio di Guardia Medica Turistica

La sede del servizio sarà l’ambulatorio ubicato in via Ichnusa, nei pressi della chiesetta di Nostra Signora di Bonaria e dell’infopoint

Partirà da domenica 2 luglio e sarà attiva fino al prossimo 15 settembre la Guardia Medica Turistica a Costa Rei. La sede del servizio sarà l’ambulatorio ubicato in via Ichnusa, nei pressi della chiesetta di Nostra Signora di Bonaria e dell’infopoint. Previsto un doppio turno per il fine settimana.

“Un’ottima notizia – ha commentato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – a Costa Rei si raggiungono 50/60mila presenze giornaliere e il servizio di Guardia Medica Turistica è fondamentale per garantire ai nostri ospiti una vacanza in piena serenità”.

Nell’estate del 2022 Costa Rei è rimasta priva di Guardia Medica Turistica per la mancanza di medici disponibili a coprire il servizio.

Su questo punto si è soffermato anche il manager della Asl 8 di Cagliari: “Anche quest’anno – ha dichiarato – purtroppo permane il problema della grave carenza di professionisti medici, tale da non consentire l’apertura delle altre guardie turistiche che l’Azienda contava di attivare, in località che purtroppo non sono state scelte dai medici”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it