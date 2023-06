Un accordo di programma che tratterà unitariamente stadio, ospedali, posti letto per gli studenti e uffici regionali. È questo l’esito dell’atteso vertice di maggioranza che si è appena concluso a Villa Devoto. Tradotto: il Brotzu alla fine non sarà dismesso e il nuovo stadio del Cagliari si farà regolarmente a Sant’Elia.

Nonostante molti mal di pancia il centrodestra sardo sembra aver trovato una quadra.

Il vertice non era iniziato con i migliori auspici, soprattutto dopo l’incontro che ieri Solinas ha avuto con i vertici dei Riformatori sardi. Particolarmente critica Forza Italia che, a detta del coordinatore Ugo Cappellacci, non è più disposta ad aspettare un cambio di passo del governatore, reo di non aver condiviso le strategie con gli alleati. Anche Fdi, d’altronde, è stata sempre netta: sì al nuovo ospedale, ma giù le mani dal Brotzu e stadio a Sant’Elia.

L’impasse della maggioranza aveva bloccato i lavori del Consiglio regionale, stoppato sulla seduta che doveva discutere le due mozioni dell’opposizione sui nuovi ospedali.

