Arriva l’estate e a Quartu ritorna l’appuntamento con “La luna sotto casa”, con un ricco cartellone di eventi che spaziano dai concerti agli spettacoli.

Un mese e mezzo di appuntamenti con frequenza quasi quotidiana per la rassegna istituzionale che punta sulla cultura per stimolare la socialità dei cittadini e coinvolgere i turisti.

La rassegna è voluta dall’Amministrazione comunale ed è realizzata con il contributo di Fondazione di Sardegna e della RAS Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

La III edizione di ‘La luna sotto casa’ mira a coinvolgere tutti, giovani e bambini, persone interessate a una serata di svago e appassionati di musica d’autore. Una rassegna per tutti quindi, con l’ambizione di cercare un senso insieme, per riconoscersi e confrontarsi su come migliorare il proprio contesto.

“Diamo il via alla rassegna istituzionale estiva, ispirata dal desiderio di coniugare una proposta culturale di alto profilo e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico e ambientale” commenta l’Assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra.

Il via è previsto lunedì 3 luglio, negli spazi dell’Ex Convento, con la mostra laboratorio Cin Cin Cannonau. Il primo concerto è invece in programma sabato 8, con il progetto di musica internazionale Surealistas. Stessa location nel corso dell’estate anche per la Microband, spettacolo al confine tra musica e comicità, Irina Arozarena, col suo omaggio alla canzone napoletana in chiave cubana, e Matteo Leone, per un viaggio sonoro nell’antica lingua tabarchina. E ancora, una serata dedicata alla Stand up comedy, con tre artisti a dividersi la scena, e chiusura di rassegna la notte del 14 agosto con il concerto di Tanzler.

L’Ex Caserma di via Roma ospiterà concerti di Francesca Corrias & SunFlowers e Gabriella Aiello, che sottolinea l’importanza della piazza come luogo di incontro e interscambio umano e culturale.

Nell’area verde di Flumini sono in programma anche le iniziative pensate per i più piccoli: il teatro di strada dell’Antico Baule e lo spettacolo di Sirio Sardegna Teatro ispirato da Andersen e Rodari. Sempre sul litorale, ma nella suggestiva location del Nuraghe Diana di Is Mortorius spazio anche alla letteratura, con una lezione accademica-scenica di Alessio Ninu dedicata a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia.

