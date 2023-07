Tornano sul piede di guerra gli operatori del Mercato civico di San Benedetto di Cagliari. Il pomo della discordia è ancora una volta il trasloco nella struttura provvisoria in Piazza Nazzari.

Il termine per il ritiro della “scheda di ricognizione” è scaduto ieri, ma i gestori dei box si sono rifiutati di consegnarla ai tecnici comunali.

I problemi, spiega Massimo Ruggiu, presidente del comitato che raggruppa gli operatori ai box del mercato civico, sono da ricercare nelle spese di trasferimento.

Nella scheda ricevuta dall’amministrazione comunale, i lavoratori avrebbero dovuto indicare le attrezzature necessarie per poter lavorare in piazza Nazzari. Non è chiaro, però, chi dovrà farsi carico dei costi del trasferimento.

Per questo i titolari dei box si sono rifiutati di procedere col trasloco in attesa di maggiori chiarimenti.

