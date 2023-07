Era alla guida dell’auto quando, per motivi ancora da chiarire, è finito contro un palo della luce abbattendolo.

Dopo l’incidente il conducente è scappato.

L’episodio è accaduto ieri attorno alle 20,15 in via Imperia, a Olbia. Una volta giunti i Vigili del fuoco, sul posto non c’era nessuno dei responsabili.

L’area è stata posta in sicurezza. La Polizia locale ha avviato gli accertamenti per risalire al conducente del mezzo e capire le ragioni della fuga.

