“Sul futuro del trenino verde, dopo la falsa partenza degli scorsi giorni, mi auguro e auspico che si voglia cogliere l’opportunità di collaborare con la Fondazione Fs ed Rfi, visto che in queste settimane in tutta Italia stanno iniziando i progetti di ferrovia turistica e alcuni sono già iniziati con esiti positivi e lusinghieri”.

Lo dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

“Unire le forze e le competenze, soprattutto di chi ha studiato, si è formato e si è specializzato sui treni e le ferrovie, sarebbe utile, dopo i bandi per il rifacimento delle tratte. Non capisco questa chiusura e questa chiusura di Arst quando è ampiamente dimostrato che la gestione delle ferrovie non funziona, creando malcontento e disagi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it