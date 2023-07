Un noto ristorante del Poetto è stato sanzionato ieri dai Carabinieri del Nas che hanno sequestrato 130 chili di prodotti ittici e carnei non tracciati per un valore di 5 mila euro.

Nell’ambito di una ispezione igienico-sanitaria svolta di iniziativa presso un noto ristorante di viale Poetto, i militari hanno contestato alla legale rappresentante della società che gestisce l’esercizio pubblico la mancata applicazione delle procedure previste e riportate sul manuale di autocontrollo HACCP nonché la violazione della normativa sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Ben 130 kg di prodotti ittici e carnei, per un valore di circa €5000, dei quali non poteva essere ricostruita la provenienza, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, in attesa della definizione della vicenda. Si valuterà a breve se possano essere utilizzati o se debbano essere distrutti.

