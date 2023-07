Un ragazzino di 17 anni, Jacopo Barbarossa, ha perso la vita nella serata di ieri a Quartu a seguito di un incidente stradale.

La vittima era in scooter assieme ad un coetaneo quando i due, per motivi ancora da definire, sono andati a schiantarsi contro un guardrail. L’impatto è stato violento: Barbarossa è sbalzato a terra ed è morto sul colpo. Nulla da fare per i soccorsi, arrivati nel più breve tempo possibile.

Gli amici dei due hanno raggiunto presto il luogo dell’incidente, increduli della notizia. Le forze dell’ordine stanno facendo tutti i rilievi del caso per capire cosa sia successo.

Il conducente dello scooter è stato trasportato e ricoverato al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non sono gravi.

