Cambia la squadra degli arbitri di serie A e serie B, e tra gli arbitri che non ci saranno nella prossima stagione c’è anche il discusso Matteo Gariglio.

Il fischietto di Pinerolo è ricordato particolarmente dai tifosi del Cagliari per la poco apprezzata direzione del confronto col Parma.

In quella occasione fischiò un rigore inesistente per i gialloblù per un presunto tocco di braccio di Azzi, confermato poi alla visione del Var. Seguirono tantissime polemiche, con il designatore Rocchi che dovette ammettere l’errore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it