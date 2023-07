Alcuni giorni di relax per l’attrice Greta Scarano, in vacanza in Costa Smeralda e ospite del Figari Film Festival, dove ha presentato il suo primo cortometraggio.

Nelle stories di Instagram, la protagonista di alcuni dei principali film italiani degli ultimi anni ha mostrato una cena divertita con l’attore cagliaritano Jacopo Cullin e con l’amica Federica Battaglia. I due sono ritratti con un particolare filtro, che ha scatenato l’ilarità di tutti.

