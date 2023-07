Il passaggio del Festival musicale Ogopogo da Pula a Cagliari ha scatenato molte polemiche. Tanti fan degli artisti che avevano già prenotato alloggi e biglietti, e hanno preso male il cambiamento all’ultimo.

Anche il Comune di Pula è rimasto spiazzato e deluso dalla decisione degli organizzatori. E in una nota ha annunciato di aver dato mandato ad un avvocato la tutela della propria reputazione e di quella della popolazione.

“Da una ricerca effettuata risulta inoltre che la società organizzatrice abbia utilizzato, senza attendere prima il via libera formale, il logo del Comune di Pula per la realizzazione del materiale pubblicitario. Questo comporterebbe un ulteriore danno alla cittadina turistica” si legge nella nota.

Dunque, l’amministrazione ha provato a dare una propria versione dei fatti.

“Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale, considerando l’evento un importantissimo veicolo di promozione del proprio territorio e una reale opportunità di ritorno economico per le diverse attività commerciali, entusiasta, aveva garantito la concessione temporanea della location oltre al supporto tecnico.

Fino alla mattina del 26 Giugno tutto è filato liscio: il 6 giugno la Società Galactic Srl ha inoltrato al Comune di Pula la richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’evento; il 23 giugno il Comune di Pula stipula l’atto di concessione delle aree richieste per la realizzazione dell’evento

Nella giornata di lunedì 26 Giugno, gli organizzatori dell’evento si rendono irreperibili.

Solo in tarda serata, l’Amministrazione Comunale viene a conoscenza, in via informale, del fatto che l’evento era stato trasferito ad altra location e precisamente presso la Fiera campionaria di Cagliari.

A nulla è valso il tentativo, da parte degli Amministratori, di un ultimo incontro tecnico per offrire ancora una volta sostegno nell’organizzazione”.

Si attende ora la versione degli organizzatori, che al momento stanno pensando solo agli eventi del 7-8-9 luglio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it