Sono sempre più le ville e gli appartamenti in vendita in Costa Smeralda. Il mercato del lusso evidenzia infatti una presenza sempre più elevata di immobili sul mercato, con una crescita forte in tutte le componenti dell’offerta rispetto al periodo pre-pandemico. E’ il dato più indicativo emerso dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato dal portale Immobiliare.it.

I trend – si legge in una nota – mostrano un comportamento simile per quanto riguarda la disponibilità di annunci sul mercato, il valore complessivo dello stock offerto e la superficie media. In tutti questi casi, rispetto al primo semestre del 2019 si osserva un incremento percentuale tra il 48% e il 55%. Si registra comunque una frenata nell’ultimo anno.

Il valore totale degli immobili sul mercato nell’area si afferma, oggi, a 784 milioni di euro, mentre gli annunci sono 261.

L’offerta è composta per quasi i due terzi da ville, in controtendenza rispetto al mercato nazionale. Il peso degli appartamenti è però cresciuto passando dal 27% di inizio 2019 al 35% odierno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.i