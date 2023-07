“Donare il sangue è un gesto di altruismo”. Rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni, l’ha detto il sindaco Paolo Truzzu intervenendo questa mattina alla raccolta itinerante di sangue organizzata in piazza Yenne dall’Associazione DonatoriNati Polizia di Stato.

Con i Vigili del Fuoco e in sinergia con l’Avis regionale, l’Associazione sarà presente a Cagliari per tutta la mattinata di oggi, lunedì 3 luglio 2023. Sino alle ore 13 chiunque potrà contribuire a sopperire la carenza di sangue, di cui soffre la Sardegna, soprattutto in Estate.

“Chi dona il sangue dona la vita”, ha affermato Claudio Saltari, presidente nazionale DonatoriNati.

