Slot machine illegali e sigarette di contrabbando. Sono il risultato di un blitz dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ieri hanno controllato due esercizi commerciali, uno a Sestu l’altro a Cagliari.

Il primo intervento è avvenuto a Sestu, in un negozio in cui si svolge regolarmente attività di gioco, dove i funzionari hanno individuato in una teca, esposti al pubblico, sigarette elettroniche e altri prodotti accessori da fumo non autorizzati alla vendita dall’Agenzia. Approfondendo la verifica, i funzionari hanno aperto i cassetti al di sotto del bancone e perquisita una saletta, trovando diverse stecche di sigarette di contrabbando. Tutto il materiale è stato sequestrato e, in seguito alla quantificazione, si procederà alle sanzioni amministrative o penali.

Il secondo intervento è avvenuto a Cagliari dove, in un altro negozio già recentemente oggetto di verifiche, sono state sequestrate nove slot machine illegali, scollegate dalla rete telematica e prive di autorizzazioni. Per il gestore è scattata una multa da 99mila euro: in caso di mancato pagamento, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 30 a 60 giorni.

