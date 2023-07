Un uomo di 30 anni di Selargius, noto alle autorità per pregresse vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti stanotte alle 2 presso un’abitazione privata sita in via San Martino 176.

I Carabinieri, acquisita da una fonte confidenziale la segnalazione dell’attività posta in essere dall’uomo, hanno organizzato un servizio dedicato nel corso del quale, dopo aver fermato un acquirente mentre usciva dall’abitazione monitorata, in possesso di stupefacenti nell’immediatezza dell’acquisto (segnalato quale assuntore alla Prefettura di Cagliari), hanno effettuato una perquisizione domiciliare, che ha permesso di sequestrare in totale gr 6 di cocaina suddivisi in 11 dosi, confezionate in bustine di cellophane, 1 bilancino di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento e 220 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it