Giuseppe Collu, arbitro della sezione di Cagliari, dirigerà le partite di Serie A e Serie B.

Per la Sardegna è un grandissimo successo, dato che ad oggi era presente soltanto un arbitro sardo nella categoria più alta della rosa arbitrale: l’olbiese Antonio Giua.

Classe 1990, Collu è stato scelto dal designatore Gianluca Rocchi.

Cresciuto nel capoluogo sardo, il giovane arbitro è stato seguito dall’ex preparatore atletico del Cagliari, Gianfranco Ibba, e proprio per questo ha avuto modo di allenarsi insieme a giocatori come Sau, Ceppitelli, Barella e Murru.

Con cinque stagioni in Lega Pro alle spalle, quest’anno ha portato a termine ben 24 gare.

Tra le sfide dirette in stagione dall’arbitro cagliaritano anche la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma, chiusa 1-2 per i giallorossi, la semifinale playoff di Serie C tra Cesena e Lecco, vinta ai rigori dalla squadra lombarda poi promossa in Serie B.

Collu sarà anche uno dei direttori di gara che andrà a riempire posizioni lasciate libere da arbitri come Irrati e Valeri, che concluderanno la carriera per motivi di età, ma anche come Gariglio e Serra che non saranno confermati per il loro rendimento.

