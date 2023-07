A Sassari un uomo è stato arrestato due volte nel giro di poche ore per danneggiamento, rapina e tentata aggressione ai poliziotti.

La prima volta è stato colto in flagrante dagli agenti mentre spaccava i finestrini delle auto posteggiate in via Galileo Galilei.

Dopo essere stato identificato e rilasciato, lo stesso ha rubato il cellulare a una donna, in via Dante, che ha denunciato l’accaduto.

Al ritorno dei poliziotti della Squadra Volante, l’uomo ha tentato di nascondersi dietro le auto in sosta, ma è stato fermato e perquisito: aveva con sé lo smartphone rubato.

Così è scattato l’arresto. Una volta giunti in Questura, l’uomo ha aggredito gli agenti e per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

