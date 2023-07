Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha annunciato che non si ricandiderà per il ruolo e dunque tra un anno chiuderà la legislatura. La scelta parrebbe maturata da tempo ed è stata comunicata qualche giorno fa in un incontro di maggioranza.

Potrebbe essere uno fra Nicola Lucchi, attuale assessore all’Urbanistica, e Carlo Sardara, assessore al Bilancio, il suo successore nella corsa alla poltrona di sindaco. Campus farà da garante alla continuità del progetto politico nato nel 2019.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it