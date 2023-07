Strade più sicure a Quartu grazie ai nuovi attraversamenti pedonali rialzati completati oggi in due strade particolarmente trafficate, via Beethoven e in via Pitz’e Serra.

A conclusione del secondo lotto di asfalti, la ditta incaricata ha perfezionato il lavoro nei pressi degli istituti secondari di secondo grado e nella salita aldilà di viale Europa. Tutti passaggi dove gli automobilisti si erano distinti per le alte velocità nonostante la presenza di studenti.

I due attraversamenti appena conclusi vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati in diversi altri punti critici del territorio.

“Grazie al sistema dell’accordo quadro, ogni volta che troveremo risorse, sino ad arrivare alla cifra di 5 milioni, potremo proseguire il nostro programma senza la necessità di fare una nuova gara d’appalto” ha spiegato il sindaco Graziano Milia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it