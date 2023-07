Sarebbero circa 15 i feriti coinvolti nel grave incidente di ieri pomeriggio, attorno alle 14,30, quando un camion è piombato sui tavolini dei bar di Corso Vittorio Emanuele, a Cagliari.

Dieci di loro sono ora ricoverati in ospedale, fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

La Polizia locale porta avanti le indagini. Non sono ancora chiare le cause che avrebbero portato al grave episodio: la prima ipotesi è che il camion non avesse il freno a mano inserito, mentre c’è chi sostiene che sia stato un guasto a farlo disinserire.

Alcuni testimoni raccontano di aver visto il camion piombare dritto sui tavolini dei primi locali del Corso, dove erano sedute diverse persone intente a finire il pranzo. C’è poi chi ha visto delle persone correre e ha iniziato a correre di conseguenza, temendo qualcosa di grave. Chi ancora ha pensato a un attacco terroristico.

L’accaduto ha lasciato molti cagliaritani interdetti. Tra questi c’è anche chi ha ricordato che qualche anno fa all’ingresso del Corso erano presenti delle fioriere, che in questo caso forse sarebbero servite a fermare il camion e magari evitare l’impatto sui tavolini dei bar sistemati proprio all’inizio della via.

