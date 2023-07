Nella notte a Bari Sardo son stati dati alle fiamme un carrattrezzi e un’auto parcheggiati all’interno di un piazzale dove lavora un gommista.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortolì.

In corso le indagini dei carabinieri di Lanusei per capire le origini e il responsabile del rogo. Al momento non è stato trovato alcun innesco, ma gli investigatori seguono la pista dell’attentato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it