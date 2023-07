Cagliari, anziano investe un uomo in via della Pineta: è il terzo...

Cagliari, anziano investe un uomo in via della Pineta: è il terzo caso in 2 giorni

Si tratta del terzo investimento avvenuto in via della Pineta negli ultimi due giorni: ieri mattina, infatti, in due distinti sinistri stradali sono state investite due donne