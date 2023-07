Spiagge vietate a Teulada. Una bomba finita nella rete di un pescatore che ha ormeggiato al porto il suo peschereccio ha causato l’interdizione delle spiagge di Portu de S’Arena, Portu Tramatzu, S’ottixeddu. E, ovviamente, nel porto turistico.

A sancire il divieto, questa mattina, è stata un’ordinanza emessa dalla Guardia costiera di Cagliari, rilanciata sui social dal sindaco Angelo Milia.

Si tratta di una beffa per la località del Sulcis Iglesiente che in piena stagione balneare è costretta a fermarsi a causa delle esercitazioni militari.

Anche quando le esercitazioni sono ferme, infatti, restano in mare gli ordigni sparati dalle forze armate internazionale che per otto mesi l’anno usano la Sardegna come campo di battaglia. Uno di questi è finito stanotte nella rete di un pescatore, che se ne è accorto soltanto al suo rientro in porto. Con un danno enorme per tutte le attività collegate al turismo. Sono infatti fermi i tantissimi noleggiatori di gommoni e natanti e addirittura è vietato l’accesso alle strade che portano alle località interdette.

