Rissa fra ragazzine alla terza fermata del Poetto di Cagliari.

Per motivi ancora da chiarire, una giovane di circa 13 anni si è avventata su una coetanea tirandole i capelli e colpendola con schiaffi e pugni in volto.

Le due ragazzine si trovavano in acqua, ma lo scontro si è poi spostato in spiaggia, dove sono accorsi un centinaio di altri ragazzi per assistere alla scena e filmarle con gli smartphone. Altri invece, adulti, si sono avvicinati per cercare di fermare la rissa.

La situazione sembra ora essersi placata.

