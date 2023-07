Attivista e influencer, ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Giorgia Soleri. Federica Fabrizio, in arte Federippi, ha scelto Cagliari per le sue vacanze estive.

Soltanto ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che conta oltre 87mila follower, dove si mostra di spalle nella spiaggia di Cala Mosca. In bella vista c’è la sua chioma riccia rossa, riconoscibilissima per chi la segue sui social.

L’attivista si trova nel capoluogo sardo per presentare il suo libro “Femminucce”, edito da Rizzoli, dove percorre tematiche molto care al femminismo: dalla parità di genere all’identità di genere.

