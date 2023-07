Il Cagliari ha scoperto all’ora di pranzo il percorso della nuova stagione. Il calendario ha consegnato un trittico iniziale niente male, con le sfide a Torino, Inter e Bologna. In particolare la sfida coi nerazzurri accende il pensiero del direttore sportivo Nereo Bonato, che ha commentato il percorso dei rossoblù.

“Il nostro è un calendario sostanzialmente equilibrato e da affrontare con fiducia. Da un lato ci saranno dei picchi di difficoltà, come quando affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma. Allo stesso tempo la parte finale del girone ci riserverà le sfide contro Hellas Verona, Empoli e Lecce, tutte compagini che sulla carta dovrebbero appartenere alla nostra fascia”.

Per Bonato ha un bel sapore il primo incrocio con l’Inter. “Neppure un mese fa, lo scorso 10 giugno, eravamo davanti alla tv per guardare la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Era la vigilia della nostra finale: ora saremo noi a giocare contro i nerazzurri. Sarà la prima gara di nuovo in Serie A davanti ai nostri tifosi”.

Sui social, il Cagliari ha poi riportato il calendario per intero:

