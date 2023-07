Buon compleanno per Gianfranco Zola che oggi, mercoledì 5 luglio 2023, ha compiuto 57 anni. L’ex trequartista e allenatore, oggi è spesso ospite come opinionista televisivo e si diletta tra il governo e impegni professionali personali.

Tanti coloro che gli hanno tributato un pensiero. Dal Parma al Cagliari, dalla Nazionale Italiana ai profili social della Premier League.

Manca però una squadra: quel Chelsea in cui è diventato una icona, tanto da vincerci due Fa Cup, una Coppa delle Coppe, una Coppa di Lega, una Charity Shield e una Supercoppa. Nessun accenno, ma solo un riferimento ad un altro compleanno: quello del difensore Chalobah.

Intanto una carrellata dei bei tributi al fantasista di Oliena.

If you know, you know 🪄

Gianfranco Zola was a special talent for @ChelseaFC pic.twitter.com/Fd4EtlOXha

— Premier League (@premierleague) July 5, 2023