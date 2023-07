Il Ministero dei Trasporti ha aggiudicato ieri a Grimaldi Group la tratta Cagliari – Arbatax – Civitavecchia. Il servizio, secondo quanto riporta il Mit, partirà il prossimo 23 settembre per concludersi il 22 settembre del 2026.

“E’ una notizia importante e attesa”, commenta il segretario generale della Fit Cisl, Ignazio Lai. “Viene così scongiurato il rischio di perdere un servizio in continuità marittima come nel recente passato, quando abbiamo assistito a gare che andavano deserte. La copertura di una tratta così importante per il trasporto marittimo arriva – prosegue Lai – dopo un lungo periodo in cui le gare andavano deserte, perché ritenute non convenienti dagli armatori. Recependo anche le nostre proposte, diamo atto che l’assessorato regionale dei Trasporti ha scelto la giusta strada, concedendo compensazioni di oneri di servizio pubblico un po’ più equilibrate”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it