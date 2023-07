“Piuttosto che convincere i cittadini a cambiare le loro soluzioni di mobilità, quando abbiamo a disposizione un’enorme quantità di risorse da Pnrr, come amministratori siamo chiamati a fornire soluzione alternative, vantaggiose sia economicamente che come tempi di percorrenza”. Così Paolo Truzzu questa mattina di giovedì 6 luglio, è intervenuto al dibattito dei sindaci sulla mobilità urbana anche in qualità di delegato Anci sulla materia, nell’ambito dell’iniziativa #MissioneItalia2023 organizzata appunto dall’Anci a Roma.

Il primo cittadino ha poi spiegato che malgrado il capoluogo sardo detenga il primato della “più alta percentuale di auto per abitanti” l’obiettivo dell’amministrazione comunale “sarà quello di rivoluzionare il trasporto pubblico locale, con una flotta nuova ed efficiente”. Perciò “90 nuovi bus elettrici arriveranno entro la fine del 2024, mentre entro il 2026 puntiamo ad avere una flotta completamente rinnovata ed elettrica”.

“A Cagliari, ma anche in altre città metropolitane come Bari – ha concluso Truzzu – stiamo puntando sulle agevolazioni tariffarie, assicurando un notevole abbattimento dei costi di abbonamento. Quando i cittadini capiranno veramente che da questo passa un effettivo beneficio anche in termini di qualità della vita, avremo raggiunto il nostro obiettivo”.

