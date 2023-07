Grave incidente ieri sera ad Arbus, lungo la sp 65 in località Funtanazza.

L’episodio si è verificato attorno alle 20,30 e ha coinvolto due auto: una Renault condotta da un 63enne del luogo, e una Fiat Uno condotta da una 28enne del luogo con a bordo i figli di due e tre anni.

A seguito del sinistro, la conducente della Fiat e un figlio sono stati trasportati in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il conducente della Renault, sottoposto a test dell’etilometro ha riportato un tasso alcolemico di 2,4 g/l con contestuale sequestro del veicolo e della patente di guida.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Arbus.

