La Sardegna protagonista nella musica al Premio Tenco 2023: Daniela Pes ha vinto la palma di “miglior opera prima” col disco “Spira“. La musicista e cantautrice di Tempio Pausania si è imposta al voto della giuria con 66 preferenze.

Facevano parte delle nomination: Colla Zio con “Rockabilly Carter” (43); Federico Dragogna con “Dove nascere” (39); Claudio Orfei con “My Wonderland” (27); Brando Madonia con “Le conseguenze della notte”. Il disco della Pes porta la mano di un altro sardo, Iosonouncane, che ne ha curato la produzione.

“Questa mattina non avrei potuto ricevere notizia più bella. SPIRA ha vinto la Targa Tenco 2023 come miglior opera prima. Grazie al Club Tenco – Premio Tenco per questo prestigioso riconoscimento. Grazie a IOSONOUNCANE e a tutte le persone che hanno creduto in me e in questo disco” ha commentato l’artista sui social.

