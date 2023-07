Giuseppe Mastini, noto come Johnny Lo Zingaro, è stato condannato dal Tribunale di Sassari a 3 anni e 4 mesi per evasione. Nel 2020 uscì per un permesso premio dal carcere di Bancali e fece perdere le sue tracce: gli agenti della Questura di Sassari lo fermarono dieci giorni dopo in un casolare di campagna.

Mastini stava scontando una condanna all’ergastolo quando gli venne concesso il permesso. Sotto processo anche i suoi cinque presunti complici: rischiano fino a 15 anni di reclusione.

