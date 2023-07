Un centinaio di chili tra sabbia e ciottoli prelevati dalle spiagge del sud Sardegna, soprattutto da Is Arutas e dalla costa di Baunei. Sono stati sequestrati dall’inizio di luglio all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

A ricordarlo è l’associazione ‘Sardegna rubata e depredata’ che ricorda a turisti e residenti che è vietato dalla legge portare via dagli arenili sabbia, conchiglie e ciottoli. Sono ancora tanti i turisti che prelevano ingenti quantità dalle spiagge come ricordo delle loro vacanza in Sardegna..

