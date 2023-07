Anche quest’anno la stagione estiva porta l’inevitabile rincaro dei biglietti aerei da e per l’Isola. Lo denuncia l’Adiconsum Sardegna, che ha realizzato uno studio per capire quanto costi raggiungere in aereo le principali località turistiche della Sardegna partendo dagli scali italiani.

In base alla ricerca per raggiungere Olbia in aereo partendo da Napoli servono almeno 524 euro tra andata e ritorno, ma i prezzi dei biglietti possono arrivare anche a superare quota 800 euro a passeggero a seconda della città di partenza, dell’orario e della compagnia scelta.

Secondo i dati raccolti da Adiconsum, alla Napoli-Olbia segue per onerosità la rotta Bolzano-Cagliari, per la quale servono almeno 344 euro tra andata e ritorno. Per raggiungere Olbia da Venezia (e ritorno) occorrono minimo 330 euro, 328 euro se si parte da Torino.

«Tariffe a questi livelli allontanano i turisti dalla nostra isola e rendono la Sardegna sempre più un’oasi per quei pochi fortunati che possono permettersi di spendere cifre elevate per un biglietto aereo – commenta il presidente Giorgio Vargiu – Un danno sul fronte del turismo e dell’economia locale, e il recente intervento di Mister Prezzi in tema di caro-voli non può bastare, essendo il Garante privo di adeguati poteri: deve intervenire l’Antitrust, perché temiamo che sui prezzi dei voli siano in atto pesanti speculazioni che danneggiano non solo i viaggiatori, ma anche gli operatori locali».

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it