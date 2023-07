Oggi l’ufficialità. Nasce l’asse centrosinistra-M5S per battere il centrodestra alle prossime elezioni regionali 2024.

Sono venti le forze politiche sedutesi insieme oggi nell’edificio Sali Scelti nel Parco di Molentargius per presentare il nuovo progetto politico: Pd, Progressisti, Alleanza Rossoverde e M5S, comprese anche le altre che si ritrovano nei programmi del centrosinistra e gli indipendentisti.

A coordinare il tavolo c’è il sardista Paolo Maninchedda, che già da un anno porta avanti il confronto con il suo gruppo politico e i Progressisti.

“Oggi nasce la coalizione”, ha detto l’ex assessore regionale. Poi passa la parola al segretario regionale dei dem, Piero Comandini: “Rispetto a un anno fa il tavolo si è allargato, e questo è positivo perché le diversità sono un valore aggiunto”. Il capogruppo dei Rossoverdi, Eugenio Lai ha annunciato che “mentre il governo attuale cerca poltrone, noi in modo altrettanto spasmodico cercheremo soluzioni”. Non manca il commento di Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari e oggi presidente dei Progressisti. “Altri cinque anni come quelli appena trascorsi rischiano di compromettere lo sviluppo dei prossimi trent’anni”, ha detto per poi aggiungere: “Al termine della riunione definiamo un percorso con scadenze precise per non dare all’esterno la sensazione di non essere preparati”.

Presenti all’incontro anche Sinistra Futura, Socialisti, Orizzonte comune, Più Europa, Italia in Comune, Forza Paris, Partito dei sardi, Centro democratico, Upc, Orizzonte a sinistra, Sardegna 2050, Liberu, A Innantis. Hanno partecipato “come invitati” diversi esponenti di Azione e Italia Viva. Non si è presentata invece la delegazione di Sardegna chiama Sardegna.

