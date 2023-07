Niente ergastolo per Ettore Sini, l’ex agente penitenziario di Bono, che uccise l’ex compagna di Ozieri, Romina Meloni, il 31 marzo 2019 a Nuoro.

La Corte d’assise d’appello di Cagliari ha rideterminato la pena condannandolo a 28 anni di carcere, anche per il tentato omicidio del nuorese Gabriele Fois, nuovo compagno della vittima, rimasto gravemente ferito.

Lo scorso novembre, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza riguardo al diniego nei precedenti giudicati del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eventuale giudizio di sbilanciamento.

A Sini, condannato all’ergastolo in primo grado e in appello, veniva contestato l’omicidio volontario premeditato, il tentato omicidio, mentre l’aggravante di aver commesso il delitto per futili motivi era stata annullata dalla Cassazione.

