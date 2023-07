La Lega Serie A, in accordo con i due player televisivi (Dazn e Sky), ha reso noto orari e giorni delle prime quattro giornate della nuova stagione. Il Cagliari inizierà il suo percorso lunedì 21 agosto alle ore 18:30.

Ecco di seguito tutte le gare finora comunicate:

– Lunedì 21 agosto, ore 18:30: Torino vs Cagliari

– Lunedì 28 agosto, ore 20:45: Cagliari vs Inter

– Sabato 2 settembre, ore 18:30: Bologna vs Cagliari

– Domenica 17 settembre, 12:30: Cagliari vs Udinese

