Un 63enne è indagato a Olbia per ripetuta violenza sessuale ai danni di una bambina di 10 anni. I fatti sarebbero avvenuti in un edificio isolato di un agriturismo. L’uomo, al momento, ha negato ogni addebito dei pm.

Secondo quanto raccolto dalle indagini, il 63enne non solo avrebbe abusato di lei ma l’avrebbe anche minacciata per non rivelare quanto accadesse.

